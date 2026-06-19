На Большой и Малой Бронных улицах отремонтировали 24 исторических здания

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок 24 исторических здания на Большой Бронной и Малой Бронной улицах с 2015 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одним из таких зданий стал четырехэтажный жилой дом по адресу Малая Бронная улица, дом 10, строение 3. Его построили в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики. Чтобы сохранить первозданную красоту здания, специалисты Фонда капремонта (ФКР) разработали уникальный проект проведения работ, который учитывал каждую деталь.

В 2024 году были восстановлены фасад, кровельное покрытие и ряд инженерных систем. Специалисты расчистили и промыли внешние стены, отремонтировали штукатурную часть фасада, а затем привели в порядок все выветренные швы и разрушенные сегменты кладки.

С помощью биоцидного и антисептического составов обработали места намокания. Отдельное внимание при этом уделили ремонту архитектурных элементов. Затем основной фасад окрасили в исторический цвет "светлая слоновая кость", а декоративные элементы – в цвет "классический белый".

Наконец, работники также сделали ремонт балконов, входных групп и навесили новые водосточные трубы. Все деревянные элементы крыши обработали огнебиозащитным составом. Были заменены системы центрального отопления, холодного водоснабжения и магистрали водоотведения.

Кроме того, капремонт провели в пятиэтажном жилом доме по адресу Малая Бронная улица, дом 17. Его возвели в 1949 году в стиле неоклассицизма. Фасады здания выделены ризалитами в виде эркеров и имеют простую пластику.

Его капитальный ремонт завершился в прошлом году. У здания обновили фасад, промыли открытые поверхности и обработали антигрибковыми составами места замокания. Также специалисты восстановили архитектурные элементы, привели в порядок входные группы и навесили новые водосточные трубы.

Нижняя рустованная часть фасада теперь окрашена в цвет "желтый персик", а верхние этажи – в исторический цвет трищетинника.

В текущем году ФКР Москвы также обновит девятиэтажный жилой дом по адресу Большая Бронная улица, дом 5. Он был построен в 1965 году по индивидуальному проекту, здание имеет сложную форму и минималистичный портрет.

Сегодня специалисты занимаются восстановлением его фасада и заменой инженерных систем. После этого будет произведена гидрофобизация для защиты внешних стен дома от атмосферных осадков. Также будут приведены в порядок цоколь здания, отливы и система электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы обновят дом 1929 года постройки. Здание является частью комплекса жилых домов, возведенного в 1929-1930 годы для рабочих парфюмерной фабрики "Новая заря". Шестиэтажный жилой дом украшен межэтажными поясами, а его входные группы выделены ризалитами.

Помимо этого, в Москве продолжится реставрация ансамбля Донского монастыря, в котором хранится более 30 памятников истории и архитектуры. Комплексная реставрация продолжается уже несколько лет за счет федерального и городского бюджетов, а также помощи меценатов.