Более тысячи животных погибли при пожаре в свинокомплексе в Забайкалье

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Крупный пожар произошел на территории свинокомплекса в поселке Маккавеево Забайкальского края. В результате возгорания погибли более тысячи животных, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Огонь охватил три животноводческих корпуса, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В тушении возгорания принимали участие 19 человек и 7 единиц техники. Огнеборцам уже удалось ликвидировать открытое горение. На данный момент сотрудники МЧС проводят проливку и разбор конструкций.

По оперативным данным, в пожаре погибли около 1 200 свиней. При этом 300 животных персоналу свинокомплекса удалось спасти. Предварительно, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание. Более точные обстоятельства устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и государственного пожарного надзора.

Ранее два человека погибли и трое пострадали при пожаре в двухэтажном частном доме в селе Новые Чечкабы в Татарстане. Всех пострадавших доставили в районную больницу.

По версии следствия, пожар устроил 51-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег частный дом со своими родственниками внутри. Он облил комнаты легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их.

В результате погибли его родители – 80-летний отец и 77-летняя мать. Сам мужчина, его жена и 16-летний внук получили ожоги и были госпитализированы.