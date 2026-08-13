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13 августа, 12:35

Происшествия

В России задержаны трое фигурантов дела об обмане пайщиков на сумму более 1 млрд руб

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Полицейские задержали троих руководителей кредитно-потребительских кооперативов (КПК), подозреваемых в хищении денег граждан. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем канале в мессенджере MAX.

По ее словам, в полицию обратились более 2 тысяч обманутых пайщиков. Сумма причиненного ущерба может превысить 1 миллиард рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Согласно предварительным данным, с 2014 по 2026 год представители КПК, действовавших в нескольких регионах России, предлагали гражданам открыть вклады под высокий процент. Для привлечения клиентов использовалась активная реклама и большое количество положительных отзывов.

Некоторое время кооперативы выполняли обязательства перед пайщиками, однако позже все подразделения закрылись, а полученные средства подозреваемые присвоили.

В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения третьему участнику схемы. Еще один предполагаемый руководитель сети кооперативов объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе несовершеннолетний, пойдут под суд в Москве за техподдержку телефонных мошенников. Фигурантов обвинили в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика – сим-боксов, которые использовались для совершения других преступлений.

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