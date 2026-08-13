Фото: youtube.com/nasa

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) в ходе прямой трансляции, опубликованной на официальном YouTube-канале ведомства, продемонстрировало карту, на которой Крым обозначен как часть России. Об этом свидетельствует видеозапись эфира.

На представленной карте полуостров отделен от материковой части линией, обозначающей государственную границу. При этом Луганская Народная Республика (ЛНР), Донецкая Народная Республика (ДНР), а также Херсонская и Запорожская области были указаны как территории Украины.

Зарубежные СМИ еще в 2025 году сообщали, что США могут признать Крым, Донбасс и другие освобожденные территории за Россией для достижения мира на Украине. В свою очередь, Европарламент принял резолюцию, согласно которой Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области никогда не будут признаны европейскими странами.

В июне 2026-го стало известно, что попытка Киева оспорить суверенитет Москвы над Крымом и прилегающими территориями в суде в Гааге провалилась. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.