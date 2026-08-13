Актриса из сериала "Доктор Кто" Шерил Холл умерла на 77-м году жизни

Фото: кадр из сериала "Ктоэтосделал?"; режиссеры – Роберт Рид, Дэннис Керклэнд, Энтони Паркер; производство – Thames Television

Британская актриса Шерил Холл, известная благодаря эпизодическим ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Чисто английское убийство", умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщила газета Sun.

Причины и точная дата ее смерти не приводятся.

Шерил Холл родилась 23 июля 1950 года в Лондоне. Ее актерская карьера началась в 1960-е годы: сначала Холл работала на британском телевидении, а потом стала появляться в фильмах и сериалах.

Одну из первых ролей она сыграла в ситкоме "В автобусах". Там она появилась в одном из эпизодов в качестве кондуктора Эйлин. Позднее она снялась в сериалах "Банда Фенн-стрит", "Кэллан", "Сайкс".

Большую популярность ей принес сериал "Доктор Кто". Там она сыграла роль Ширны в серии "Карнавал монстров", которая вышла в 1973 году. Кроме того, в 1977 году актриса получила роль Ширли Джонсон в политическом ситкоме "Гражданин Смит", что стало прорывом в ее карьере.

В 1988 году актриса появилась в знаменитом британском сериале "Ист-Эндерс", сыграв Кристин. В 1990-е и 2000-е годы Холл стала реже появляться на экране. Среди ее поздних работ — роли в сериалах "Грэндж Хилл" и "Пуаро Агаты Кристи".