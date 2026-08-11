Умерла балерина и актриса из фильма "31 июня" Наталья Трубникова

Фото: РИА Новости/Василий Малышев

Советская актриса и балерина Наталья Трубникова скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте "Кино-театр.Ру".

На портале указаны годы жизни артистки: 17 июля 1955-го – 10 августа 2026-го.

Трубникова родилась в Москве. Она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Дебют актрисы в кино пришелся на 1976 год, когда она сыграла в телефильме "12 стульев" капитана корабля из фантазии Остапа Бендера. Однако широкую известность для массового зрителя ей принесла главная роль принцессы Мелисенты в музыкальном телефильме "31 июня", вышедшем в 1978 году.

В дальнейшем Трубникова снималась в картинах "Клоун", "Смерть на взлете", "Формула любви", "Фантазер", "Музыкальные игры" и других. Ее также можно увидеть в сериале "Аляска Кид". Последней экранной работой артистки стал фильм-балет "Откровения" Михаила Лавровского 1994 года.

