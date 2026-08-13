Мединский заявил, что Курилы принадлежат России по неоспоримому праву

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Право России на Курильские острова неоспоримо, поскольку она первая их открыла, освоила и окончательно взяла под контроль в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

"Итого, Курильские острова принадлежат России по неоспоримому праву: первооткрытия, первоосвоения, победителя во ВМВ (Второй мировой войне. – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

13 августа Владимир Путин посетил курильский остров Итуруп. После этого МИД Японии высказал протест, указав, что считает четыре южных острова Курильской гряды частью своего государства.

Позднее японское министерство иностранных дел вызвало российского посла в Токио Николая Ноздрева. Дипломат указал иностранным коллегам, что южные Курилы являются неотъемлемой частью РФ.