МИД Японии вызвал посла России после поездки Путина на Курилы

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МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. Причиной стала поездка Владимира Путина на Курильские острова, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Kyodo.

В японском дипведомстве отметили, что официальный комментарий будет опубликован позднее.

Российский президент 13 августа посетил с рабочим визитом курильский остров Итуруп. После этого японский МИД заявил решительный протест, указав, что считает четыре южных острова Курильской гряды, включая Итуруп, "неотъемлемой частью своей территории".

В свою очередь, премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала Итуруп "исконно японским" островом. Визит туда Путина она сочла неприемлемым.

Однако Курильские острова были и останутся российской землей, указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, любой, кто отказывается понимать принадлежность Курильских островов России, "столкнется со страшными последствиями своих заблуждений".