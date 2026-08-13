13 августа, 13:46Политика
МИД Японии вызвал посла России после поездки Путина на Курилы
Фото: depositphotos/ruskpp
МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. Причиной стала поездка Владимира Путина на Курильские острова, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Kyodo.
В японском дипведомстве отметили, что официальный комментарий будет опубликован позднее.
Российский президент 13 августа посетил с рабочим визитом курильский остров Итуруп. После этого японский МИД заявил решительный протест, указав, что считает четыре южных острова Курильской гряды, включая Итуруп, "неотъемлемой частью своей территории".
В свою очередь, премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала Итуруп "исконно японским" островом. Визит туда Путина она сочла неприемлемым.
Однако Курильские острова были и останутся российской землей, указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, любой, кто отказывается понимать принадлежность Курильских островов России, "столкнется со страшными последствиями своих заблуждений".
Владимир Путин впервые посетил Курилы