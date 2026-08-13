Визит Путина на Итуруп вызвал волну обсуждений в японском сегменте X

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Новость о визите Владимира Путина на курильский остров Итуруп за несколько минут вышла в лидеры трендов японского сегмента X. Об этом сообщает телеканал "360".

За полчаса пользователи оставили более двух тысяч сообщений на эту тему. О визите также активно пишут ведущие японские СМИ. Например, агентство Kyodo сообщило о поездке Путина на Курилы с пометкой "срочно".

Издание расценило ее как демонстрацию поддержки регионов. Новость также стала одной из главных на сайтах NHK, где визит связали с реакцией Москвы на антироссийскую политику Токио в связи с украинским кризисом.

Путин прибыл с рабочим визитом на курильский остров Итуруп 13 августа. В ответ на это МИД Японии заявил решительный протест, подчеркнув, что считает четыре южных острова Курильской гряды, включая Итуруп, "неотъемлемой частью своей территории" как с исторической точки зрения, так и по международному праву.