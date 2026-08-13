Сквер имени Александра Авдеева обновят на юго-востоке Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В 2026 году в районе Люблино на юго-востоке Москвы благоустроят сквер, посвященный памяти Героя Советского Союза летчика Александра Авдеева. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что сквер расположен на Ставропольской улице у пересечения с Котельным проездом. Рядом находятся жилые кварталы, поэтому его постоянно посещают горожане разных возрастов.

В ходе работ специалисты обновят облицовку памятника Авдееву и мемориальные тумбы на аллее. Также там создадут зону для занятий спортом с комплексом для воркаута и уличными тренажерами. На площадках для детей появятся новые игровые городки.

Кроме того, в сквере поставят новые скамейки, обновят дорожки, установят энергоэффективные фонари и камеры видеонаблюдения.

Вместе с тем в Москве обновят Ижорский сквер в Дмитровском районе. Там появятся новые удобные маршруты и спортивные площадки. Для любителей спокойного отдыха установят скамейки и качели.