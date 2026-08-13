Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 11:53

Город

Сквер имени Александра Авдеева обновят на юго-востоке Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В 2026 году в районе Люблино на юго-востоке Москвы благоустроят сквер, посвященный памяти Героя Советского Союза летчика Александра Авдеева. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что сквер расположен на Ставропольской улице у пересечения с Котельным проездом. Рядом находятся жилые кварталы, поэтому его постоянно посещают горожане разных возрастов.

В ходе работ специалисты обновят облицовку памятника Авдееву и мемориальные тумбы на аллее. Также там создадут зону для занятий спортом с комплексом для воркаута и уличными тренажерами. На площадках для детей появятся новые игровые городки.

Кроме того, в сквере поставят новые скамейки, обновят дорожки, установят энергоэффективные фонари и камеры видеонаблюдения.

Вместе с тем в Москве обновят Ижорский сквер в Дмитровском районе. Там появятся новые удобные маршруты и спортивные площадки. Для любителей спокойного отдыха установят скамейки и качели.

Сергей Собянин рассказал об обновлении районных парков и скверов

Читайте также


городблагоустройство

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика