На юго-западе Москвы провели реабилитацию Воронинских прудов

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На юго-западе Москвы завершили реабилитацию Большого и Малого Воронинских прудов, расположенных в ландшафтном заказнике "Теплый Стан". Об этом рассказал комплекс городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, водоемы являются любимым местом отдыха местных жителей, однако при обследовании выяснилось, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию.

В ходе работ из прудов извлекли иловые отложения общим объемом 4 тысячи кубометров, сформировали дно путем отсыпки речным песком. Береговую полосу общей протяженностью 575 метров восстановили, дополнительно укрепили и выполнили отсыпку.

Специалисты также обновили инженерные сооружения, а на Малом пруду обустроили водоупорный слой. Здесь организовали 6 зон биоплато общей площадью около 440 квадратных метров, в которые высадили более 6 тысяч растений.

Кроме того, до конца этого года будет завершена реабилитация Нижнего Афонинского пруда на юго-западе Москвы. В пруду накопились большие объемы ила, также здесь наблюдается разрушение береговой полосы.

Столичные специалисты регулярно проводят обследования водоемов. В случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.