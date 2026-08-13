13 августа, 13:05Политика
Средства ПВО РФ сбили более тысячи БПЛА за сутки
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1 150 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны РФ.
Кроме того, перехвачены пять управляемых авиабомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. В столице Украины они поразили терминал "Новой почты", который использовался для хранения и распределения товаров двойного назначения.
Также российские военные ударили по транспортно-логистическому центру "Киев-3", известному как офисно-складской комплекс "Сан-парк". На его складах находилось около 15 тысяч ударных дронов.
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