Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1 150 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, перехвачены пять управляемых авиабомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. В столице Украины они поразили терминал "Новой почты", который использовался для хранения и распределения товаров двойного назначения.

Также российские военные ударили по транспортно-логистическому центру "Киев-3", известному как офисно-складской комплекс "Сан-парк". На его складах находилось около 15 тысяч ударных дронов.

