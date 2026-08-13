Прах актера Поднозова развеят над Россией

Фото: кадр из сериала "Наружное наблюдение"; режиссеры – Андрей Савельев, Феликс Герчиков, Игорь Копылов; производство – Кинокомпания "Форвард-фильм"

Прах художественного руководителя и основателя Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрия Поднозова будет развеян над Россией. Об этом ТАСС заявили в его окружении.

"Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеят над Россией, на островах", – сказал собеседник агентства, не назвав точную дату и место церемонии.

В начале июня актера доставили в больницу. Как рассказала его жена Алиса Олейник, артист был в реанимации в тяжелом состоянии. Позднее его перевели в обычную палату, а затем выписали.

20 июля Поднозов умер, ему было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, тело актера кремировали.

За свою карьеру актер снялся во многих популярных фильмах и сериалах. Среди них – "Мажор", "Тест на беременность", "Ледокол", "Духless-2" и других.