Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 15:16

Культура

Прах актера Поднозова развеят над Россией

Фото: кадр из сериала "Наружное наблюдение"; режиссеры – Андрей Савельев, Феликс Герчиков, Игорь Копылов; производство – Кинокомпания "Форвард-фильм"

Прах художественного руководителя и основателя Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрия Поднозова будет развеян над Россией. Об этом ТАСС заявили в его окружении.

"Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеят над Россией, на островах", – сказал собеседник агентства, не назвав точную дату и место церемонии.

В начале июня актера доставили в больницу. Как рассказала его жена Алиса Олейник, артист был в реанимации в тяжелом состоянии. Позднее его перевели в обычную палату, а затем выписали.

20 июля Поднозов умер, ему было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, тело актера кремировали.

За свою карьеру актер снялся во многих популярных фильмах и сериалах. Среди них – "Мажор", "Тест на беременность", "Ледокол", "Духless-2" и других.

Читайте также


культура

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика