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18 июня, 15:08

Шоу-бизнес

Актера Дмитрия Поднозова выписали из больницы

Фото: кадр из сериала "Преступление"; режиссеры – Максим Василенко, Александр Кириенко; производство – ВайТ Медиа

Российского актера Дмитрия Поднозова, известного по сериалам "Мажор" и "Тайны следствия", выписали из больницы после госпитализации на фоне онкологии. Об этом ТАСС сообщил его сын Владимир Поднозов.

По его словам, сейчас артист лечится дома и уже чувствует себя лучше. Однако каких-либо прогнозов сын актера давать не стал.

Он также добавил, что пока рано думать о сроках возвращения Поднозова к работе.

О госпитализации актера стало известно 7 июня. Тогда он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали рак.

Позже сын подтверждал, что Поднозов находился в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии. Через некоторое время его перевели в обычную палату.

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