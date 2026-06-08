Сын актера Поднозова подтвердил, что тот остается в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: кадр из сериала "Здесь все свои"; режиссер – Елена Николаева; производство – Star Media

Состояние актера театра и кино Дмитрия Поднозова, знакомого зрителям по сериалам "Мажор" и "Тайны следствия", после госпитализации остается неизменным. Об этом ТАСС рассказал сын артиста Владимир Поднозов.

По его словам, состояние отца оценивается как тяжелое, но стабильное.

"Он находится в реанимации", – сообщил собеседник агентства.

О госпитализации Поднозова стало известно 7 июня. Его жена Алиса Олейник сообщила, что актер находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него диагностирован рак.