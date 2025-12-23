Знаменитый разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в ДТП

Фото: ТАСС/EPA/JILL CONNELLY

Знаменитый американский разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в ДТП недалеко от Лос-Анджелеса в возрасте 55 лет. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

По информации агентства, авария произошла в горах Сан-Габриэль. Установлено, что автомобиль Зампеллы съехал с трассы и столкнулся с бетонным ограждением. В результате машина загорелась, и мужчина не смог выбраться из нее.

Находившийся с ним пассажир, имя которого неизвестно, был госпитализирован, однако позже скончался в больнице от полученных травм.

Винс Зампелла работал в игровой индустрии с 1997 года. Под его началом разрабатывались серии игр Battlefield, Call of Duty, Medal of Honor. Он был главным игровым дизайнером в студии 2015, Inc., сооснователем компаний Infinity Ward и Respawn Entertainment, руководил лос-анджелесским подразделением игровой студии DICE.

