Умер британский певец Крис Ри

Фото: AP/DAPD/Eckehard Schulz

Британский певец Крис Ри скончался на 75-м году жизни. Об этом заявил BBC со ссылкой на его семью.

"С огромной грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса", – говорится в сообщении.

Семья артиста подчеркнула, что он умер утром 22 декабря в больнице после непродолжительной болезни.

Крис Ри родился 4 марта 1951 года в городе Мидлсбро. Свой дебютный альбом Whatever Happened to Benny Santini? артист выпустил в 1978 году. Его первый сингл Fool (If You Think It's Over) занял 12-е место в Billboard Hot 100 и достиг высшей строчки в чарте Adult Contemporary Singles. Кроме того, сингл был номинирован на "Песню года" "Грэмми".

В 1979 году у певца вышел альбом Deltics. В 1983-м был выпущен альбом Water Sign, который состоял из демозаписей, однако он попал в чарты ряда стран Европы. В 1986 году Крис Ри выступил на разогреве у группы Queen в Ирландии и выпустил альбом On The Beach.

В 1989 году музыкант принял участие в двух благотворительных акциях, записав сингл в защиту тропических лесов Spirit of the Forest и перезаписав Do They Know It’s Christmas?.

Вершиной творчества Криса Ри считается альбом The Road To Hell и одноименная композиция, выпущенные в 1989 году, а в 1991 году он создал пластинку Auberge.

