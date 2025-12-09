Repubblica: итальянский певец Сандро Джакоббе скончался в возрасте 75 лет

Фото: Legion-Media.com/Alamy Live News

Итальянский певец Сандро Джакоббе умер в возрасте 75 лет после многолетней борьбы с онкологией. Об этом сообщает газета Repubblica.

По данным СМИ, артист скончался 5 декабря в своем доме в Когорно в области Лигурия. Похороны певца пройдут 9 декабря в городе Кьявари.

Джакоббе родился 14 декабря 1949 года в Генуе. Свою карьеру он начал строить в конце 1960-х годов. Известность он получил благодаря песне Signora mia, которая стала одним из хитов лета 1974 года.

В 1976 году певец завоевал третье место на фестивале Сан-Ремо. Он исполнил композицию Gli occhi di tua madre. Кроме того, артист выпустил несколько популярных баллад в 1980-е годы, включая песню Sarà la nostalgia. Именно она в 1982 году принесла ему крупный успех у слушателей. Свою профессиональную деятельность он не прерывал до последних лет жизни.