Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:45

Политика
Главная / Новости /

Berliner Morgenpost: запрет соцсетей для подростков планируют рассмотреть в Германии

Запрет соцсетей для подростков планируют рассмотреть в Германии – СМИ

Фото: depositphotos/bjorn999

Правящий в ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС) готовится рассмотреть на предстоящем партийном съезде 20-21 февраля законопроект о полном запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.

Инициатива исходит от земельного отделения партии в Шлезвиг-Гольштейне. В их заявлении предлагается ввести жесткие возрастные ограничения для таких платформ, как Instagram, Facebook (запрещены в РФ как экстремистские) и TikTok. Целью закона заявлена "эффективная защита детей и подростков" от кибербуллинга, психологического давления, травли и вредоносного контента.

Отмечается, что для обеспечения соблюдения потенциального запрета пользователям придется проходить обязательную процедуру подтверждения возраста. В ХДС ссылаются на успешный, по их мнению, опыт подобного регулирования в Австралии.

Если предложение получит поддержку на партсъезде, депутаты могут инициировать внесение соответствующего законопроекта в бундестаг Германии для дальнейшего рассмотрения.

Ранее известно, что в Испании также планируют запретить доступ к соцсетям для детей до 16 лет. Кроме того, испанское правительство собирается представить новый проект о привлечении глав соцсетей к ответственности за незаконный и ненавистный контент.

Читайте также


политикатехнологииза рубежом

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика