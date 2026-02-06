Berliner Morgenpost: запрет соцсетей для подростков планируют рассмотреть в Германии

Фото: depositphotos/bjorn999

Правящий в ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС) готовится рассмотреть на предстоящем партийном съезде 20-21 февраля законопроект о полном запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.

Инициатива исходит от земельного отделения партии в Шлезвиг-Гольштейне. В их заявлении предлагается ввести жесткие возрастные ограничения для таких платформ, как Instagram, Facebook (запрещены в РФ как экстремистские) и TikTok. Целью закона заявлена "эффективная защита детей и подростков" от кибербуллинга, психологического давления, травли и вредоносного контента.

Отмечается, что для обеспечения соблюдения потенциального запрета пользователям придется проходить обязательную процедуру подтверждения возраста. В ХДС ссылаются на успешный, по их мнению, опыт подобного регулирования в Австралии.

Если предложение получит поддержку на партсъезде, депутаты могут инициировать внесение соответствующего законопроекта в бундестаг Германии для дальнейшего рассмотрения.

Ранее известно, что в Испании также планируют запретить доступ к соцсетям для детей до 16 лет. Кроме того, испанское правительство собирается представить новый проект о привлечении глав соцсетей к ответственности за незаконный и ненавистный контент.