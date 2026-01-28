Депутат Немкин: сайты по продаже табачной продукции начнут блокировать в России без суда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России с марта начнут блокировать сайты, посредством которых продаются табачная и никотиносодержащая продукция, без предварительного обращения в суд. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Государство последовательно закрывает каналы дистанционной торговли товарами, оборот которых прямо ограничен законом, особенно с учетом того, что интернет остается одним из ключевых источников доступа несовершеннолетних к подобной продукции", – сказал Немкин.

По словам парламентария, внесудебная блокировка позволяет ускоренно решить вопрос с нарушениями. Ранее процесс блокировки мог длиться месяцами из-за судебных процедур. Ресурсы при этом успевали менять домены и продолжать работу.

Депутат подчеркнул, что владельцы сайтов и соцсетей теперь должны самостоятельно следить за публикуемым контентом, что смещает акцент на превентивный контроль и формирует более ответственное отношение цифровых платформ к соблюдению законодательства.

Подобный подход уже доказал свою эффективность в борьбе с дистанционной продажей алкоголя, в том числе на маркетплейсах и в соцсетях.

Также, по словам парламентария, закон охватывает вопросы не только блокировок, но и безопасного и устойчивого использования доменных имен, а также процедуры их регистрации. Государство стремится создавать управляемую и прозрачную цифровую инфраструктуру, снижая риски злоупотреблений и обхода ограничений через технические лазейки.

Принятые изменения отражают общую тенденцию усиления контроля за оборотом социально чувствительных товаров в интернете при параллельном развитии инструментов цифровой идентификации и проверки возраста. Такой комплексный подход позволяет не просто запрещать, а выстраивать понятные правила для бизнеса и платформ, заключил Немкин.

Ранее Минпросвещения России подготовило законопроект о запрете сайтов с готовыми домашними заданиями. Как считают в министерстве, свободный доступ к контрольным материалам и решениям способствует росту числа списывающих.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на фоне данных заявлений отметил, что инициатива по досудебной блокировке сайтов с "решебниками" является чрезмерной.