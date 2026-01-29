Форма поиска по сайту

29 января, 21:00

Политика

Лавров рассказал о реакции Трампа на рассказ Путина о запрете русского языка на Украине

Фото: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Американский лидер Дональд Трамп не поверил Владимиру Путину, который рассказал, что на Украине запрещены русский язык и каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу TGRT и газете Turkiye.

По словам министра, эта тема была затронута на встрече двух лидеров на Аляске. Также они обсудили права русских граждан, которые были нарушены на Украине.

"Он (Трамп. – Прим. ред.) несколько раз переспросил госсекретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы (о запрете русского языка и канонической УПЦ. – Прим. ред.)", – рассказал Лавров.

В августе 2024 года Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий в стране каноническую УПЦ. По словам украинского депутата Ярослава Железняка, в народе его назвали законом о запрете московской церкви.

В декабре 2025-го Рада проголосовала за лишение русского языка защиты Европейской хартии языков на Украине. Согласно документу, из ратификационного закона изъяты русский и молдавский языки.

Действие хартии сохраняется для всех других языков, которых она касалась до сих пор: урумского, румейского, ромского, чешского, крымчакского, караимского и идиша. Украинский парламент поддержал законопроект о лишении русского языка защиты.

