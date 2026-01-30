Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 08:18

Город

Социальные координаторы появились еще в пяти больницах Москвы

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Социальные координаторы появились еще в пяти медицинских организациях Москвы. Они помогают пациентам решить немедицинские и бытовые вопросы, передал портал мэра и правительства столицы.

Соцслужба работает в московских больницах уже более 4 лет. Теперь этих специалистов можно найти в инфекционных клинических больницах № 1 и 2, Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л. И. Свержевского и Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины имени С. И. Спасокукоцкого.

Директор координационного центра по межведомственным проектам столичного департамента труда и соцзащиты населения Юлия Макарцева отметила, что расширение службы помогает делать сервис доступным для тысяч пациентов.

"Для многих пациентов, особенно для одиноких москвичей и людей старшего возраста, социальный координатор становится тем самым человеком, который возвращает уверенность и спокойствие", – сказала Макарцева.

Специалисты уделяют особое внимание пожилым и маломобильным пациентам, а также людям в трудной жизненной ситуации. Они помогают найти родственников, восстановить документы, организовать выписку и сопровождение домой. При необходимости к работе подключаются психологи службы.

Москва первой в стране организовала службу социальных координаторов в больницах. Сегодня они работают в Хабаровском и Ставропольском крае, а также в Липецкой области.

Команда из 140 соцкоординаторов и 40 психологов поддержала уже более 175 тысяч пациентов и их близких и помогла решить свыше 400 тысяч вопросов. Поддержку координатора можно получить без заявлений или других формальностей.

Между тем москвичам стала доступна онлайн-выдача ряда медицинских справок. Это решение позволит сэкономить время граждан. Справки москвичи смогут получить в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или с помощью электронной медкарты на портале mos.ru. На справках будет проставляться электронная подпись врача и печать медучреждения.

Читайте также


медицинагород

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика