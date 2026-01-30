Социальные координаторы появились еще в пяти больницах Москвы

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Социальные координаторы появились еще в пяти медицинских организациях Москвы. Они помогают пациентам решить немедицинские и бытовые вопросы, передал портал мэра и правительства столицы.

Соцслужба работает в московских больницах уже более 4 лет. Теперь этих специалистов можно найти в инфекционных клинических больницах № 1 и 2, Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л. И. Свержевского и Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины имени С. И. Спасокукоцкого.

Директор координационного центра по межведомственным проектам столичного департамента труда и соцзащиты населения Юлия Макарцева отметила, что расширение службы помогает делать сервис доступным для тысяч пациентов.

"Для многих пациентов, особенно для одиноких москвичей и людей старшего возраста, социальный координатор становится тем самым человеком, который возвращает уверенность и спокойствие", – сказала Макарцева.

Специалисты уделяют особое внимание пожилым и маломобильным пациентам, а также людям в трудной жизненной ситуации. Они помогают найти родственников, восстановить документы, организовать выписку и сопровождение домой. При необходимости к работе подключаются психологи службы.

Москва первой в стране организовала службу социальных координаторов в больницах. Сегодня они работают в Хабаровском и Ставропольском крае, а также в Липецкой области.

Команда из 140 соцкоординаторов и 40 психологов поддержала уже более 175 тысяч пациентов и их близких и помогла решить свыше 400 тысяч вопросов. Поддержку координатора можно получить без заявлений или других формальностей.

Между тем москвичам стала доступна онлайн-выдача ряда медицинских справок. Это решение позволит сэкономить время граждан. Справки москвичи смогут получить в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или с помощью электронной медкарты на портале mos.ru. На справках будет проставляться электронная подпись врача и печать медучреждения.