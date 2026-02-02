Песков назвал Ельцина неотъемлемой частью истории России

Фото: ТАСС/Александр Сенцов, Александр Чумичев

Первый президент России Борис Ельцин является неотъемлемой частью истории страны, память о нем бережно хранят, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин разговаривал по телефону с вдовой Наиной Ельциной по случаю дня рождения экс-президента.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. В 1968 году он начал партийную карьеру с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии.

12 июня 1991 года он был избран первым президентом России. Ельцин занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. 23 апреля 2007 года он скончался на 77-м году жизни.

Ранее Путин вспомнил, что когда Ельцин предложил ему занять пост главы государства, то заявил о своей неготовности.

По словам президента, исторический и экономический контекст, в котором находилась страна, а также внутриполитическое положение государства с точки зрения внутренней безопасности побудили его сказать, что он не готов. Путин уточнил, что ответ его никак не связан с испугом, а только с масштабом задач, которые были огромны.

