Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 13:43

Политика

Песков назвал Ельцина неотъемлемой частью истории России

Фото: ТАСС/Александр Сенцов, Александр Чумичев

Первый президент России Борис Ельцин является неотъемлемой частью истории страны, память о нем бережно хранят, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин разговаривал по телефону с вдовой Наиной Ельциной по случаю дня рождения экс-президента.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. В 1968 году он начал партийную карьеру с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии.

12 июня 1991 года он был избран первым президентом России. Ельцин занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. 23 апреля 2007 года он скончался на 77-м году жизни.

Ранее Путин вспомнил, что когда Ельцин предложил ему занять пост главы государства, то заявил о своей неготовности.

По словам президента, исторический и экономический контекст, в котором находилась страна, а также внутриполитическое положение государства с точки зрения внутренней безопасности побудили его сказать, что он не готов. Путин уточнил, что ответ его никак не связан с испугом, а только с масштабом задач, которые были огромны.

Читайте также


властьполитика

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика