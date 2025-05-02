Путин заявил, что никогда не жалел, что стал президентом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что у него никогда не было сомнений или сожалений по поводу того, что он стал президентом. Глава государства сказал об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Кадры разговора он опубликовал в своем телеграм-канале.

Журналист поинтересовался у российского лидера, не возникало ли за 25 лет у власти у президента ощущения "за что мне это все". Путин ответил на это отрицательно и с улыбкой.

Кроме того, в ходе беседы глава государства рассказал, что в основном просыпается без будильника. Однако время от времени он все же просит своих адъютантов разбудить его.

Также Путин показал журналисту, что хранится в холодильнике в кремлевской квартире, предложив угостить Зарубина кефиром.

На опубликованных кадрах видно, что на столе у президента также стоят фрукты, мед, мельницы для соли и перца, соевый соус и бумажные салфетки. Кроме того, там лежат папки с документами, а на полке у зеркала видно икону Спаса Нерукотворного.

Все эти кадры войдут в новый документальный фильм о главе государства "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который можно будет увидеть на телеканале "Россия 1" 4 мая.

Последний опрос показал, что Путину доверяют большинство россиян (80,2%). При этом уровень одобрения деятельности главы государства за неделю вырос на 0,8 процентного пункта, составив 77%.