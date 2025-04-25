ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину превышает 80%

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Большинство россиян (80,2%) заявили о доверии Владимиру Путину, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 14–20 апреля среди 1,6 тысячи респондентов.

Уточняется, что уровень доверия вырос за неделю на 1 процентный пункт. Также отмечается, что уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,8 процентного пункта, составив 77%.

Кроме того, ВЦИОМ поделился рейтингом правительства страны и премьер-министра. В результате опроса деятельность кабмина одобряют 53,1% респондентов. Это больше, чем неделей ранее, на 1,7 процентного пункта. Однако рейтинг работы Михаила Мишустина снизился на 0,6 процентного пункта, составив 53,3%. О доверии председателю правительства заявили 62,4% опрошенных, что меньше на 0,4 процентного пункта.

Респонденты также высказали свое отношение к главам парламентских партий. Например, доверие председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову снизилось на 1 процентный пункт, составив 32,9%. Больше на 0,1 процентного пункта стали доверять лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 28,4% опрошенных. Леониду Слуцкому из ЛДПР заявили о доверии 19,9% респондентов, что меньше на 2 процентных пункта. Доверие к председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву увеличилось на 0,3 процентного пункта. Теперь оно составляет 8,1%.

"Единую Россию" стали поддерживать 35,8%, это меньше на 0,2 процентного пункта, чем неделей ранее. Уровень поддержки КПРФ, наоборот, увеличился на 0,5 процентного пункта, составив 9,9%. Также стала выше на 0,6 процентного пункта поддержка ЛДПР – 11,5%. "Справедливую Россию – За правду" поддержали 3,8% респондентов, что меньше на 0,2 процентного пункта. Поддержка "Новых людей" осталась без изменений – 6,6%.

Ранее похожий опрос провел Фонд "Общественное мнение". Из 1,5 тысячи опрошенных неделю назад граждан Путину доверяют 80%. По сравнению с предыдущим исследованием этот показатель снизился на 2 процентных пункта. Кроме того, 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями (минус 2 процентных пункта).