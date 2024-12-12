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12 декабря, 18:03

Политика

Путину подарили фотографию снежного барса

Фото: kremlin.ru

Фотографию снежного барса подарил Владимиру Путину председатель попечительского совета ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи" Али Узденов.

"Он первый, который получился на хребте Чихачева на горном Алтае. Я думаю, он украсит какое-то из помещений, которое вы определите", – сказал Узденов после того, как российский лидер вручил ему орден Александра Невского.

Глава ассоциации подчеркнул, что Путин много лет назад обратил внимание на это уникальное животное, благодаря чему удалось провести общероссийский учет и выяснить, что в стране находится 87 барсов. Каждый представитель вида описан искусственным интеллектом и помещен в базу данных.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в честь дня рождения российского лидера подарил ему вазу. Позже в подмосковной гимназии имени Примакова Путину, а также лидеру ОАЭ Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну, вручили на память плюшевых медвежат.

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