Путин принял участие в "Елке желаний"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин принял участие в новогодней акции "Елка желаний", которая помогает исполнить мечты российских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Президент выбрал на специальной елке три открытки с пожеланиями детей. Так, в одной из них было указано желание юной россиянки попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. На другой открытке школьница рассказала о своей мечте посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева.

Отправительница же третьей открытки рассказала, что мечтает побывать в Санкт-Петербурге. Глава государства пообещал выполнить все три желания.

Церемония прошла в День добровольца, во время торжества президент обратился к присутствующим волонтерам, отметив важность их деятельности.

"Всегда есть люди, которые нуждаются в поддержке. А особенно сейчас, когда мы проходим через период непростых испытаний", – подчеркнул Путин, поблагодарив добровольцев.

В "Елке желаний" могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей.

Также стать участниками акции могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.

"Когда я узнала об этом проекте, то подумала: а почему бы и нет? Попробую, может, и наше желание исполнится <...> Обучающий планшет с карточками, который нам подарили, очень нужный и ценный для нее", – рассказала ТАСС мать восьмилетней Миланы, чье желание было исполнено в прошлом году.

Она отметила, что несмотря на врожденную слепоту, Милана умеет играть на музыкальных инструментах, принимает участие в конкурсах, а также продолжает мечтать и развиваться.

"Очень благодарна этому проекту и дарителям, которые исполняют желания детей с особенностями развития", – рассказала мама трех сыновей из Троицко-Печорска, которые получили от министра лесного хозяйства Тверской области телефон, умную колонку и конструктор.

"Елка желаний" проводится с 2018 года. Ежегодно к акции присоединяется Путин. В прошлом году президент исполнил желания трех школьников: Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга попробовала себя в роли ведущей новостей на Первом канале, Никита Мирошниченко из Костромской области посетил "Эрмитаж", а Кристина Син из Южно-Сахалинска увидела озеро Байкал.