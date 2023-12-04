Путин исполнит мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин исполнит мечты трех детей, открытки которых попали на всероссийскую благотворительную акцию "Елка желаний".

Так, президент РФ во время посещения выставки-форума "Россия" на ВДНХ вместе с представителями разных волонтерских движений снял с украшенной к Новому году елки три открытки. В одной из них Ксения из Санкт-Петербурга рассказала, что хочет попробовать себя в роли ведущей новостей. В других главе государства попалось желание восьмилетней Кристины и семилетнего Никиты – побывать на озере Байкал и сходить в "Эрмитаж" соответственно.

"Елка желаний", организованная благотворительным проектом "Мечтай со мной", проходит каждый год. В рамках акции люди дарят подарки и исполняют желания тех, кому нужна помощь.

В 2018 году проект был включен в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и получил статус федерального.

Ранее департамент культуры города Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий традиционно в канун Нового года запустили благотворительную акцию "Исполни желание", цель которой – собрать подарки для детей с инвалидностью, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями.



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