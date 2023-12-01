Благотворительная акция "Исполни желание" началась 1 декабря

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Департамент культуры города Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий традиционно в канун Нового года проводят благотворительную акцию "Исполни желание", цель которой – собрать подарки для детей с инвалидностью, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями.

Стать новогодним волшебником может каждый. Для этого необходимо зайти на страницу Московской дирекции массовых мероприятий (МДММ), где будут опубликованы письма ребят Деду Морозу. Затем выбрать одно из них, нажать на кнопку "Исполнить желание", купить подарок, который хочет ребенок, и привести его в течение трех дней в офис МДММ. Презент доставят автору письма ближе к Новому году.

Статус каждой детской просьбы можно будет легко отследить. После нажатия кнопки "Исполнить желание" он изменится на "Письмо получено": это будет означать, что пора выбирать подарок и вести его в офис МДММ. Впоследствии статус изменится на "Дед Мороз в пути" – запись появится, когда курьеры начнут доставлять презенты детям. Как только они дойдут до авторов письма, появится статус "Подарок получен".

Итоги акции подведут в конце декабря.

Ранее председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова сообщила, что с помощью электронных сервисов москвичи направили на благотворительные цели в 2023 году свыше 140 миллионов рублей. Всего за время работы платформы горожане сделали более 270 тысяч пожертвований, уточнила она.