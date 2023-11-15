Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 9 по 10 декабря на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Центральное событие – благотворительный маркет. На нем можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных НКО", – рассказал мэр.

Он уточнил, что вырученные с продаж средства будут направлены на помощь детям из многодетных семей, людям старшего возраста и приютам для бездомных животных.

Помимо благотворительной ярмарки, для гостей подготовят мастер-классы по созданию сувениров к Новому году, лекции от известных попечителей фондов, иммерсивный спектакль и благотворительный квест.

Между тем с 19 декабря по 16 января в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Звезда Рождества". Одним из центральных событий станет премьера анимационного фильма на стихотворение Бориса Пастернака "Рождественская звезда". Его подготовили специально к фестивалю.



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