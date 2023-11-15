15 ноября, 13:30Общество
Регистрация на благотворительную акцию "Елка желаний" откроется 15 ноября
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Регистрация на всероссийскую благотворительную акцию "Елка желаний" откроется 15 ноября, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева в своем телеграм-канале.
"В 15:00 по московскому времени откроется регистрация на всероссийскую акцию "Елка желаний" – подать заявку можно до 20 декабря", – говорится в ее публикации.
Разуваева отметила, что благотворительная акция стала ежегодной традицией. Неравнодушные граждане дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция проводится в рамках проекта "Мечтай со мной".
Ранее руководитель мероприятия Тимур Сафин рассказал, что акция "Елка желаний" в этом году пройдет в новом формате. Исполнители желаний примут решение о подарке детям сами. Он объяснил, что организаторы мероприятия посчитали более интересной ассоциацию Нового года с подарками-сюрпризами.
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