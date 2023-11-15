Регистрация на благотворительную акцию "Елка желаний" откроется 15 ноября

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Регистрация на всероссийскую благотворительную акцию "Елка желаний" откроется 15 ноября, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева в своем телеграм-канале.

"В 15:00 по московскому времени откроется регистрация на всероссийскую акцию "Елка желаний" – подать заявку можно до 20 декабря", – говорится в ее публикации.

Разуваева отметила, что благотворительная акция стала ежегодной традицией. Неравнодушные граждане дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция проводится в рамках проекта "Мечтай со мной".

Ранее руководитель мероприятия Тимур Сафин рассказал, что акция "Елка желаний" в этом году пройдет в новом формате. Исполнители желаний примут решение о подарке детям сами. Он объяснил, что организаторы мероприятия посчитали более интересной ассоциацию Нового года с подарками-сюрпризами.

1 ноября в Московской усадьбе Деда Мороза стартовал зимний сезон. В день рождения волшебника, 18 ноября, в резиденцию смогут попасть все те, кто желает его поздравить и побывать в сказке.



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