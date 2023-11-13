В ЛДПР предложили ФАС проверить стоимость новогодних подарков

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить возможный рост стоимости детских подарков и праздничных мероприятий на Новый год, пишет РИА Новости со ссылкой на копию письма.

"Прошу вас провести проверку указанных обстоятельств на предмет наличия признаков ограничения конкуренции в виде роста цен на билеты в отношении социально-культурных новогодних мероприятий для детей <...> и роста цен на новогодние подарки детям", – говорится в письме.

Жалобы из-за необоснованного повышения цен поступают в партию от граждан РФ, а также соответствующий рост цен подтверждается публикациями в СМИ, указал Слуцкий.

Ранее финансовый эксперт Ольга Лебединская объяснила увеличение цен на сладкие новогодние подарки повышением стоимости сырья и логистики, а также курсом валют и повышением ставок по кредитам.

По ее словам, шоколад прибавил в цене на 16%, а конфеты – на 6–8%. Теперь стоимость такого презента весом 800 граммов обойдется родителям в 1,6 тысячи рублей, тогда как в прошлом году его можно было купить за 1,3 тысячи рублей.

Кроме того, торговая сеть "Ашан" попросила поставщиков не поднимать цены до конца 2023 года. Отмечается, что торговая сеть не собирается повышать ценники на продукцию до 31 декабря 2023 года, поставки которых уже утверждены.

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