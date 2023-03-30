Акция "Елка желаний" пройдет в новом формате в этом году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новогодняя акция "Елка желаний" состоится в новом формате в этом году. Исполнители желаний примут решение о подарке детям сами, сообщил руководитель мероприятия Тимур Сафин.

"Это когда исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить этому ребенку", – передает его слова РИА Новости.

Глава акции указал, что организаторы мероприятия посчитали более интересным ассоциацию Нового года с подарками-сюрпризами.

До этого Владимир Путин поговорил по телефону с семилетним Давидом Шмелевым, желание которого глава государства исполнил в рамках акции "Елка желаний". Мальчик хотел приехать в Москву и посетить Военную академию ВС РФ. Лидер страны помог мечте Давида осуществиться.

Кроме того, девочка из Санкт-Петербурга осуществила свою мечту благодаря новогодней акции. Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак помог ей посетить мастер-класс в гончарной студии.

Собянин поблагодарил принявших участие в благотворительной акции "Добрая елка" москвичей

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