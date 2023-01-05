Путин пообщался с семилетним Давидом, чью мечту осуществил в рамках акции "Елка желаний"

"Видео: Москва 24"

Владимир Путин поговорил по телефону с семилетним Давидом Шмелевым, желание которого глава государства исполнил в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Мальчик из Ставропольского края хотел приехать в Москву и посетить Военную академию ВС РФ. Президент помог мечте Давида осуществиться. Кроме того, гостя столицы также ждала увлекательная программа по посещению "Москвариума".

В ходе телефонного разговора Давил рассказал Путину о том, как прошла его поездка.

Ранее Путин позвонил девочке из Запорожской области, открытку которой он выбрал в рамках акции "Елка желаний". Глава государства узнал, как прошло ее путешествие, и попросил ребенка прислать ему огурцов в качестве новогоднего подарка.

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