Сергей Кириенко принял участие в акции "Елка желаний"

Фото: TACC/Вячеслав Прокофьев

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции "Елка желаний". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на организаторов акции.

Отмечается, что чиновник исполнил желания сразу трех детей. Так, для шестилетнего Дмитрия Алаева из Саратова он организовал поездку в Москву с посещением палеонтологического музея и океанариума, поскольку мальчик увлекается динозаврами и морскими животными.

А девятилетний Андрей Русанов из Луганска получил в подарок домашний спорткомплекс. Кроме того, он также посетил Москву и побывал на новогодней елке в Кремле и в Музее Победы.

Между тем для шестилетней Софьи Шалькиной из Ульяновска, увлеченной спортом, Сергей Кириенко купил велосипед, о котором девочка давно мечтала.

Ранее к акции "Елка желаний" присоединился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он исполнил мечту 12-летней Ники Хоронжевской из Химок, которая хотела поплавать с дельфинами, а также еще двух детей.



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