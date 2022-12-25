Андрей Воробьев исполнил мечту девочки из Химок в рамках проекта "Елка желаний"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту 12-летней Ники Хоронжевской из Химок в рамках проекта "Елка желаний". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Уточняется, что девочка хотела поплавать с дельфинами.

"Губернатор осуществит мечты еще двух детей в рамках акции "Елка желаний". Милене из Донецкой Народной Республики уже отправлен планшет в Мариуполь, совсем скоро она его получит. А в январе долгожданная встреча с дельфинами ждет девятилетнюю Юлю из Наро-Фоминска – дочку участника СВО", – сообщили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту восьмилетнего мальчика из Запорожской области о поездке в Крым и посещения дома Деда Мороза.

Вторая открытка принадлежала девочке из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Третий мальчик хотел побывать в военной академии вооруженных сил.



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