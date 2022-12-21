Акция "Добрая елка мэра Москвы" пройдет для пациентов 20 детских больниц – Ракова

Фото: пресс-служба Анастасии Раковой

В столице началась акция "Добрая елка мэра Москвы", заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова посетила Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой, где объявила о ее старте.

Акцию организуют в 20 столичных детских медучреждениях. Юным жителям Москвы представят анимационные программы, музыкальные номера, игры у елки, творческие мастер-классы с новогодними презентами. Ракова заявила, что более 7,5 тысячи детей смогут принять участие во всевозможных мероприятиях.

"В рамках праздника планируются театрализованные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, различные интерактивные игры, аниматоры, развлечения – все то, что поможет ребенку окунуться в атмосферу добра, счастья, вызовет у него положительные эмоции и, мы надеемся, позволит ему быстрее выздороветь", – поделилась заммэра Москвы.

Она добавила, что к ребятам, которые не могут самостоятельно передвигаться, волшебники придут лично и преподнесут подарок. Детям, проходящим лечение в изоляционно-диагностических боксах, презенты передадут через медперсонал.

Акция пройдет во многих столичных больницах, в их числе:

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии;

Детская городская клиническая больница имени Башляевой;

Детская городская клиническая больница № 9 имени Сперанского;

Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого;

Детская городская клиническая больница имени Филатова;

Морозовская детская городская клиническая больница и многие другие.

Мероприятие для детей с особенностями развития провели в "Москвариуме"

Ранее сообщалось , что в Москве на бесплатных катках семи площадок "Московских сезонов" гости смогут принять участие в акции "Добрая елка". Любой желающий может взять игрушку с запиской, перейти по QR-коду и отправить заявку, чтобы исполнить желания подопечных благотворительных фондов.

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