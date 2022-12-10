Москвичей пригласили на зимние экскурсии в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские парки подготовили зимнюю экскурсионную программу, в которую вошли краеведческие, исторические и экологические прогулки.

"Большинство экскурсий рассчитано на участников разного возраста и отлично подойдет для семейного досуга. На некоторые прогулки потребуется предварительно зарегистрироваться или приобрести билет", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

В парке "Дубки" все желающие смогут узнать интересные факты о русских поэтах XIX века. 11 декабря посетители познакомятся с биографией Федора Тютчева, а во время прогулки, которая состоится 25 декабря, участники узнают о семье и азартных увлечениях Николая Некрасова. Для участия необходима регистрация.

В Лианозовском парке гости узнают о том, как помочь зимующим животным и надо ли подкармливать диких птиц. Мероприятие состоится 13 декабря в 15:00.

Парк "Северное Тушино" приглашает взрослых и детей старше 12 лет на бесплатную краеведческую прогулку, посвященную тайнам Химкинского водохранилища. Экскурсию проведут 17 декабря в 14:00.

О том, как строилась усадьба Воронцово и чем увлекались ее владельцы, можно узнать на экскурсиях "История усадьбы Воронцово" и "Один день из жизни помещика". Мероприятия пройдут 17 и 18 декабря, а также 21 января.

В парке "Сокольники" 23 декабря пройдет экскурсия для поклонников русской литературы, на которой расскажут о прозаиках и поэтах, любивших прогуливаться по местным аллеям, и знаменитых произведениях, в которых упоминается парк. Для участия нужна регистрация.

А любителям старинной архитектуры и романтических прогулок под луной понравится на экскурсии "Ночное Царицыно", которая пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" 24 декабря.

В музее-заповеднике "Коломенское" по выходным проводят экскурсии по выставке "Елки нашего детства". В экспозиции представлены старинные елочные игрушки и украшения с необычной историей. Экскурсии начинаются в 10:00 и в 15:00.

Музей-усадьба "Люблино" приглашает познакомиться с традициями празднования Рождества и Нового года.

А в Московской усадьбе Деда Мороза ждут гостей, готовых спасти Щелкунчика от злых чар Крысиного короля. На мультимедийном квесте "Игрушечное королевство Щелкунчика" юным героям предстоит пройти ряд испытаний. Мероприятие предназначено для детей в возрасте от шести до 13 лет. С 1 по 8 января он будет проходить каждый день с 10:00 до 19:00.

Подробную информацию о расписании мероприятий и регистрации можно посмотреть на mos.ru.

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