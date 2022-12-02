Фото: РИА Новости/Александр Поляков

Сервис Russpass подготовил подмосковные маршруты для прогулок в новогодние праздники. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Маршруты подойдут как семьям с детьми, так и большим компаниям. Прогулки по знаковым местам Подмосковья будут бесплатными. Пользователям Russpass доступны 10 разных маршрутов.

В период новогодних выходных жители столичного региона смогут совершить прогулку по Коломне по маршруту "Чудо Подмосковья". Добраться до города можно на автомобиле и поезде. В Коломне москвичей познакомят с историей музеев "Коломенский патефон", "Душистыя радости" и расскажут об особенностях других культурных объектов.

Также для желающих провести выходные в Подмосковье подготовили маршрут по Дмитрову под названием "Дмитровская старина: путешествие в Подмосковье". В ходе прогулки гости познакомятся с местными улицами, музеем и символом города.

Помимо этого, в приложении есть маршруты по Звенигороду, Солнечногорску, Серпухову, Подольску и другим подмосковным городам.

В Russpass можно забронировать номер в гостинице или ресторане, а также купить билеты на поезд. Всего в приложении доступно более 5,5 тысячи маршрутов по российским регионам.

Ранее сообщалось, что самыми бюджетными датами для путешествий по России в новогодние праздники стали 24–25 декабря и 2–4 января. Поездки в эти даты могут быть дешевле на 14,5% в сравнении с другими периодами.



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