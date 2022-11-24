В АТОР спрогнозировали рост стоимости новогодних зарубежных туров на 50%

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Стоимость новогодних зарубежных туров может вырасти на 15–50%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна.

"Пока сложно прогнозировать, насколько цены могут подняться, но, я думаю, будет просто сезонное, новогоднее увеличение цены турпакетов, которое по всем направлениям в среднем составляет от 15 до 50%", – сообщил он.

По предварительным прогнозам, внимание россиян могут привлечь путешествия в Индию. Мурадян уточнил, что направление подходит не только для бюджетного, но и премиального и экскурсионного отдыха.

Ранее Мурадян рассказал, что сэкономить на покупке новогодних туров россияне могут, перенеся даты поездок на более ранние или поздние сроки. Эксперт уточнил, что лучшим периодом для отдыха как на российских, так и зарубежных курортах могут стать дни с 25 декабря по 5 января.

Самым бюджетным зарубежным направлением для отдыха в новогодние праздники является Египет. Также россиянам посоветовали обратить внимание на путешествия в Таиланд и Венесуэлу.



Цены на новогодние туры в Таиланд снизились в 1,5 раза – АТОР

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