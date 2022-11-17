Россиянам рассказали о бюджетном направлении отдыха за границей на Новый год

Фото: depositphotos/prescott10

Самым недорогим вариантом отдыха за рубежом для жителей России остался Египет, считает председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко.

По его словам, Турция все еще в области бюджетности занимает первую позицию, однако отели там на Новый год практически все забронированы. Давыденко предложил россиянам обратить внимание на Таиланд, а также новое направление на рынке в России – Венесуэлу.

По мнению эксперта, бюджет стоит рассчитывать в зависимости от уровня отеля. В Египте средняя гостиница будет немного дешевле, нежели в других местах, утверждает Давыденко.

"Сервис в этой стране упал из-за отсутствия туристов в период пандемии, но сейчас его уровень восстанавливается", – поделился эксперт в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что проживание в отелях Турции в летний сезон 2023 года подорожает в среднем на 35–50% по сравнению с 2022 годом. По мнению отельеров, сейчас в государстве подорожало абсолютно все – от овощей до электроэнергии.

Новости часа: отдых на российских курортах подорожает на 5–20% в следующем году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!