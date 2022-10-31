Оформление визы Кипра станет платным в России с декабря

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С 1 декабря 2022 года в России вводится визовый сбор для оформления кипрской национальной визы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Визовый сбор для взрослых составит 80 евро, для детей от 6 до 12 лет – 40 евро. До этого оформить визу для поездки на Кипр можно было бесплатно.

При этом для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины (при предъявлении паспорта старого образца) составит 35 евро. Для получения кипрской национальной визы гражданам Казахстана придется заплатить 80 евро.

Граждане России также могут въехать в страну по многократному "шенгену" или многократным национальным визам Румынии, Хорватии или Болгарии. Срок пребывания по всем видам виз не должен превышать 90 дней в течение 180-дневного периода.

Заявления на получение кипрской национальной визы рассматривают в течение 3–5 рабочих дней, сообщил в АТОР.

Ранее в АТОР сообщили, что среднее время ожидания при оформлении шенгенской визы составляет 2,5 недели. Как отметили в ассоциации, после прекращения действия соглашения об упрощенном визовом режиме со стороны Евросоюза сроки оформления "шенгенов" не увеличились.

Однако туроператоры сообщили о росте отказов. Они уточнили, что большая часть отказов при получении шенгенских виз вызвана недостаточным количеством денежных средств на счетах заявителей.

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