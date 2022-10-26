В АТОР заявили, что средний срок оформления шенгенской визы в РФ составляет 2,5 недели

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Средний срок оформления шенгенской визы в России составляет 2,5 недели. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

По данным АТОР, существенного изменения сроков рассмотрения документов на визу после приостановки соглашения Евросоюза об упрощенном визовом режиме не произошло.

В компании "Пакс" предположили, что это связано со снижением спроса на "шенген" после увеличения стоимости визы и ужесточения требований к документам. Кроме того, на показатели повлияло отсутствие прямых рейсов в Евросоюз и риторика отдельных европейских стран.



Туроператоры отметили, что за прошедшие полтора месяца они не фиксировали случаев, когда туристам делали визу в течение 45 дней. Оформление визы во Францию, например, занимает около 1,5 недели, в Испанию, Италию, Венгрию и Австрию – до 3 недель.

При этом представители туристической отрасли отметили увеличение отказов. Однако в основном это связано с недостаточной суммой средств на банковских счетах заявителя.

В АТОР подчеркнули, что относительно лояльную политику в отношении РФ проводят Франция, Италия, Испания и Венгрия.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян. По его словам, сейчас их выдают в среднем на период от полугода до года. Он добавил, что из-за ужесточения визовой политики Европы в отношении россиян сократилось и число выдаваемых виз.



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