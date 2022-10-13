В АТОР рассказали, как попасть в Чехию, несмотря на ограничения с 25 октября

С 25 октября Чехия запретит въезд на свою территорию гражданам РФ с туристическими шенгенскими визами. Соответствующее решение было принято властями республики. Разбираемся, как запрет отразится на российской туристической отрасли.



Туристам вход воспрещен

Чехия. Фото: AP Photo/Petr David Josek

Правительство Чехии 12 октября приняло решение запретить россиянам посещать страну по краткосрочным шенгенским визам. Согласно данным чешского МИД, каждый день через аэропорт Праги на территорию республики прибывают порядка 200 российских граждан.





Ян Липавский глава МИД Чехии С 25 октября те из россиян, которые прибудут в страну через ее внешние границы, включая аэропорты, с действующей шенгенской визой, выданной в любом из государств ЕС с целью туризма, спорта или культуры, не будут допущены на чешскую территорию.

Известно, что чешские власти приняли соответствующее решение единогласно в качестве ответа на ситуацию на Украине. Глава МИД страны Ян Липавский отметил, что для российского правительства этот шаг должен стать "четким сигналом".

Ранее Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам на свою территорию, в том числе это касается и обладателей шенгенских виз, которые выдали другие страны ЕС. Ограничение вступило в силу с 19 сентября. Оно распространяется на тех граждан, у кого цель визита связана с туризмом, культурой, спортом или бизнесом.





Урмас Рейнсалу глава МИД Эстонии Призыв к российским гражданам такой: не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады.

С 30 сентября власти Финляндии также закрыли въезд для российских туристов. Попасть на территорию страны могут только те граждане, которые прибывают туда по семейным обстоятельствам, работе, на учебу или лечение.



"Мы ничего не теряем"

Венгрия. Фото: AP Photo/Laszlo Balogh

Запрет на въезд в Чехию особо не отразится на туристической отрасли России, потому что поток путешественников в эту страну последние годы был минимален. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

"В доковидное время Чехия была довольно популярна у туристов. Как и все страны постсоветского блока, русский язык там был довольно распространен, уже в аэропорту все было переведено на русский. Многие россияне летали туда по формату выходного дня. Это было местом классического отдыха, туда приезжали за лечебным отдыхом", – объясняет эксперт.

Однако после начала пандемии коронавируса и эскалации дипломатических скандалов поток российских туристов в республику постепенно снижался, продолжил он.





Артур Мурадян вице-президент АТОР по выездному туризму С одной стороны, мы ничего не теряем. С другой стороны, я думаю, что решение Чехии может подтолкнуть другие страны с антироссийским настроем ограничить выдачу виз. Однако такие страны, как Германия, Италия, вряд ли пойдут на это. Поэтому говорить о том, что Евросоюз единогласно примет такое решение, не приходится.

По словам специалиста, альтернативой закрытой Чехии может стать Венгрия, с которой Россия сохраняет умеренно теплые отношения. Вариантом подороже для европейского отдыха являются Германия и Австрия – они до сих пор выдают визы россиянам.

"Однако нужно помнить, что организованного туризма из России в эти страны почти не осталось", – подчеркнул Мурадян.

Эксперт отметил, что из РФ въехать в закрытые страны по туристической визе теперь невозможно. Однако до сих пор остается вариант прилететь туда через Италию, Германию или другие государства Шенгенского соглашения.





Артур Мурадян вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по выездному туризму Речь идет о запрете на первичное пересечение границы. Однако между странами Евросоюза паспортный контроль отсутствует. Да, была история, что национальный перевозчик Финляндии отказался сажать россиян на борт, однако это был перегиб компании. С Эстонией такая возможность осталась.

С 12 сентября больше не действует соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Таким образом, на россиян с этого момента распространяются общие правила визового кодекса.

