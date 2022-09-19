Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию – посол РФ

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Москва не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Дипломат подчеркнул, что двери России останутся открыты для всех желающих.

Он отметил, что ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны ФРГ. Политик подчеркнул, что Германия изначально не поддерживала радикальные предложения некоторых стран ЕС на этот счет.

При этом, добавил он, логика в действиях европейских стран прослеживается не всегда. По мнению дипломата, Евросоюз постоянно испытывает проблемы с "пополнением каталога" антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне.

"Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан. Теперь вот решили взяться за визовые ограничения вопреки всем тем ценностям, которые ранее сами повсеместно декларировали, включая соблюдение базовых прав и свобод человека, а также отказ от дискриминации по национальному признаку", – сказал он в интервью РИА Новости.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Как сообщали в посольстве РФ в Риге, теперь россияне сталкиваются с провокациями при пересечении границы Латвии. В частности, их заставляют подписывать "некое заявление" с осуждением действий Москвы.