Запрет властей Польши и Прибалтики на въезд россиян с шенгеном вступил в силу

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Польша, Литва, Латвия и Эстония с 19 сентября вводят запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

1 сентября главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Так, с 12 сентября, предусмотрена возможность выдачи виз гражданам РФ только для посещения конкретной страны Евросоюза без доступа в шенгенское пространство.

На неформальной встрече также были достигнуты договоренности о том, что граничащие с РФ страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин приняли решение ввести ограничения на поездки россиян с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

Отмечалось, что исключения могут быть сделаны только для дипломатов, водителей грузовиков, а также тех, кто пересекает границу по соображениям гуманитарного характера.

Ранее о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией объявила Швейцария. В кабмине этой страны заявили, что данное решение содействует проведению единой визовой политики в Европе.

