Латвия приостановит въезд в страну для россиян с "шенгеном" с 19 сентября

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Britta Pedersen
Власти Латвии планируют ввести ограничения на пересечение национальной границы для россиян с шенгенскими визами c 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.
"С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами", – заявил он.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал запрет въезда россиян с шенгенскими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с 19 сентября. Он сообщил, что можно вводить избирательные санкции против отдельных личностей, но недопустимо демонстрировать фактическую ненависть ко всем гражданам России.
По словам Цекова, эти страны демонстрируют абсолютное игнорирование прав человека, в частности право человека на свободу передвижения.
До этого стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Сообщалось, что после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.
Польша, Латвия, Литва и Эстония введут ограничения на въезд россиян с 19 сентября
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