В АТОР назвали страны, которые не принимают документы на "шенген" от россиян

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Некоторые страны Европы перестали принимать документы на оформление туристических виз от граждан России, сообщается на сайте АТОР.

В этот список вошли:

Латвия;

Литва;

Эстония;

Польша;

Чехия;

Словакия;

Дания;

Бельгия;

Нидерланды.

Италия;

Испания;

Греция;

Франция;

Венгрия;

Кипр (национальная виза).

В то же время лояльны к россиянам в визовом вопросе:Туроператоры ожидают увеличения средних сроков оформления шенгенских виз еще на 7–10 дней, в связи с чем планировать путешествие в Европу следует минимум за 1,5–2 месяца, а о получении визы лучше подумать за 3–4 месяца до начала поездки. Уточняется, что подавать документы на визу в страну ЕС можно за 6 месяцев до планируемой поездки.

"Подчеркнем, что жесткие рекомендации, которые Еврокомиссия представила 9 сентября, не являются все-таки приказом, обязательным к исполнению всеми странами ЕС. Поэтому в любом случае идут консультации на национальном уровне, на основании которых консульства стран ЕС будут выстраивать свою обновленную визовую политику в России", – добавили в ассоциации.

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидалось, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.

