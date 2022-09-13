В АТОР назвали страны, которые не принимают документы на "шенген" от россиян

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Некоторые страны Европы перестали принимать документы на оформление туристических виз от граждан России, сообщается на сайте АТОР.
В этот список вошли:
"Подчеркнем, что жесткие рекомендации, которые Еврокомиссия представила 9 сентября, не являются все-таки приказом, обязательным к исполнению всеми странами ЕС. Поэтому в любом случае идут консультации на национальном уровне, на основании которых консульства стран ЕС будут выстраивать свою обновленную визовую политику в России", – добавили в ассоциации.
Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.
До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидалось, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.
Между ЕС и РФ перестал действовать упрощенный визовый режим
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