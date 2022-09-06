Все находящиеся на руках у россиян шенгенские визы могут быть пересмотрены – ЕК

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Все находящиеся на руках у российских граждан шенгенские визы могут быть пересмотрены. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Сейчас есть менее 1 миллиона многоразовых виз для граждан России. После остановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией и разъяснений Еврокомиссии по этому поводу страны ЕС получают возможность пересмотреть все действующие на данный момент визы в новых условиях", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее еврокомиссар сообщила, что у стран Евросоюза будет право отказывать в визе гражданам России, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом Евросоюза данного предложения. Так, по словам Йоханссон, ожидается, что в понедельник, 12 сентября, начнет действовать уже новый визовый режим в отношении РФ.

До этого также сообщалось, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом в Совет Евросоюза была внесена инициатива о непризнании загранпаспортов РФ, которые были выданы на освобожденных территориях Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.