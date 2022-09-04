В Турции заявили о лицемерии Европы по отношению к россиянам

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В европейской прессе называют одним из важных достижений первого президента СССР Михаила Горбачева снятие "железного занавеса", но в то же время политики ЕС сами опускают его, отменив упрощенную выдачу виз россиянам. Об этом пишет турецкое издание Evrensel.

"Те, кто еще вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим мотивам отнимают это право у граждан России. <...> В этом случае не остается ничего, кроме лицемерия ЕС, говорящего о свободе передвижения", – говорится в публикации.

Автор материала также считает, что Европа больше не является континентом, который каждый может посетить в качестве туриста. По его мнению, еще одним доказательством "железного занавеса" служат "проволочные" стены на сухопутных границах ЕС, возведенные для предотвращения потока беженцев, а также созданные в Средиземном море системы обороны.

31 августа министры иностранных дел Евросоюза приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом Брюссель не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.

После этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ввести общеевропейский визовый запрет для россиян, заявив, что, по ее мнению, решения о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме недостаточно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС приостановить соглашения об упрощенной выдаче виз. Она отметила, что Евросоюз превращается в закрытую крепость, скатывается к позорной политике шовинизма и неприкрытой дискриминации по национальному признаку.

